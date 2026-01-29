Anche il sindaco di Apice Angelo Pepe è finito vittima degli hacker.

Un “furto” del numero cellulare, seguito da tentativi di truffa che passano attraverso messaggi su Whatsapp.

E’ esattamente quanto capitato a Pepe: diversi contatti del primo cittadino hanno ricevuto un messaggio via Whatsapp: una richiesta urgente di denaro. In tanti, ieri mattina, hanno contattato il sindaco per metterlo al corrente della vicenda, e subito, anche attraverso i canali social del Comune, è stata data notizia dell’hackeraggio.

