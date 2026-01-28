Il tempo stringe. Al gong della sessione invernale di calciomercato mancano ormai cinque giorni ed è in questo periodo di tempo che il Benevento proverà a fare ciò che è riuscito a realizzare solo in parte nei precedenti 26: provare ad alzare il livello qualitativo e di competizione interna del gruppo a disposizione di Floro Flores. Farlo non sarà semplice, non solo perché si sta parlando di una squadra capace di raccogliere 51 punti in 23 partite, ma anche perché di opportunità non sembrano essercene granché. Il club giallorosso però un tentativo lo farà, evidentemente perché è convinto che nelle battute conclusive possano aprirsi varchi interessanti. Lo farà seguendo una linea coerente: solo opportunità di alto profilo e massima utilità, anche in ottica futura, e no a calciatori presi per riempire qualche vuoto in organico.

