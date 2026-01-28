Torna a surriscaldarsi l’ormai annosa vertenza del trasporto pubblico locale su gomma nel capoluogo, con le sigle sindacali Filt Cgil (segretario Giuseppe Anzalone), Fit Cisl (Eduardo Marra), Uiltrasporti (Cosimo Pagliuca), Ugl Autoferro a “denunciare con forza l’ennesimo episodio di gravissima inadempienza da parte della società Trotta, che non ha ancora provveduto al pagamento degli stipendi di dicembre ai propri dipendenti, nonostante il Comune abbia regolarmente corrisposto alla stessa quanto dovuto per il servizio svolto”. Dunque al centro delle contestazioni proprio l’affidataria del trasporto su gomma in via del tutto provvisoria, e in proroga, in attesa del subentro di AirCampania, aggiudicataria lotto Avellino-Benevento tpl su gomma, ritenuta “inadempiente” nonostante l’erogazione del dovuto sulla base contratto servizio da parte del Comune di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia