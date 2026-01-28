Sarebbe dovuto essere un pomeriggio come tanti. Qualche ora di svago trascorsa in volo, la sua passione. Questo era l’intento ma, suo malgrado, Pasquale Esposito, imprenditore 76enne di Airola non sapeva che quello di ieri in zona contrada Olivola sarebbe stato il suo ultimo viaggio. A bordo di un elicottero ultraleggero, accompagnato da Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello in pensione ed ex presidente dell’Aeroclub, per ragioni ancora tutte da decifrare, si è abbattuto al suolo prendendo poi fuoco. L’impatto ma soprattutto le fiamme sono state fatali per Pasquale. Ustioni in gran parte del corpo e condizioni molto gravi per il pilota. Il forte boato prima e le fiamme poi hanno attirato l’attenzione di qualche passante in zona che ha subito chiamato i soccorsi.

