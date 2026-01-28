A San Giorgio del Sannio oggi e domani è in programma una due giorni per illustrare alle famiglie l’offerta formativa dell’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’.

Gli Open School iniziano oggi, 28 gennaio, dalle 16.15 alle 17.15 alle elementari, mentre domani, nella stessa fascia oraria, si apriranno le porte della scuola dell’infanzia.

In occasione di questa due giorni, e in vista delle iscrizioni che riguarderanno infanzia, elementari e medie, l’amministrazione comunale ha fatto il punto su edilizia scolastica e servizi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia