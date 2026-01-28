Un gruppo di lavoro per comporre la lista del Pd. E’ questa l’idea partorita al termine del confronto fra gli amministratori del partito, hanno incaricato cinque componenti del compito di definire la formazione da proporre alla Rocca dei rettori per il nuovo consiglio. Oltre al segretario provinciale uscente Giovanni Cacciano, presenti colei che gli succederà Filomena Marcantonio, la neo segretaria in città Rosa Razzano e Antonella Pepe componente della direzione nazionale.

Come previsto, assenti i 3 sindaci vicini a Mino Mortaruolo, Giuseppe Addabbo di Molinara, Angelo Marino di San Marco e Antonio Iavarone di Pannarano Peraltro, poco prima che iniziasse la riunione del Pd, è stato diramato un comunicato che ufficializzava il tentativo di dare vita ad una lista delle forze di centrosinistra non Pd, inclusa “A testa alta”.

