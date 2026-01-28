Una svolta attesa da anni: la gestione ambientale a Montesarchio si avvia verso una nuova era. Grazie allo sblocco dei fondi FSC 2021-2027, la discarica situata in località Tre Ponti beneficerà di un finanziamento straordinario di oltre 4,6 milioni di euro. Si tratta di una cifra imponente, destinata alla definitiva messa in sicurezza e alla bonifica di un sito che per troppo tempo ha rappresentato motivo di discussione entro gli ambienti locali.

