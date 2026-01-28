Mattarella: Capo Stato visita Casa Abramo, ‘da religioni contributo a vita internazionale’**

Abu Dhabi, 28 gen. (Adnkronos) – “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati arabi uniti un punto di riferimento nella vita internazionale c’è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza e di convivenza. È una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni. Questa Casa di Abramo, con una moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana, è davvero un punto di riferimento di questa grande visione di cui c’è grande necessità nella vita internazionale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver visitato ad Abu Dhabi la Casa della Famiglia Abramitica, monumento simbolo dell’amicizia tra le fedi, dove sorgono la chiesa di San Francesco d’Assisi, la sinagoga Moses Ben Maimon e la moschea Ahmed El-Tayeb.