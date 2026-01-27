Università: Bonelli, ‘schedatura insegnanti illegale, pronti a denunciare Azione studentesca’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Azione Studentesca, legata a Gioventù Nazionale, costola di Fratelli d’Italia, ha diffuso un volantino, completo di QR code, con il quale invita gli studenti a segnalare, tramite un questionario, i professori di sinistra. Questi volantini sono stati diffusi in molte città italiane, tra cui Cuneo, Alba, Palermo e Pordenone, e hanno lo scopo di realizzare un report nazionale. Ci troviamo di fronte a vere e proprie liste di proscrizione”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Quanto stanno facendo le giovanili di Fratelli d’Italia richiama i periodi più bui della nostra storia, ovvero la schedatura di chi non si omologava al pensiero del potere o del governante di turno. I ministri Valditara e Piantedosi quali provvedimenti intendono adottare nei confronti di Azione Studentesca, considerando che la schedatura degli insegnanti, e non solo, è una pratica che non può essere tollerata nemmeno dal nostro codice penale? Come AVS siamo pronti a denunciare Azione Studentesca nelle sedi opportune, se il governo non interverrà.”