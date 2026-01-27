Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Il podcast ‘Con gli occhi di Anna’ è stato un modo innovativo di raccontare la storia di Anna Kuliscioff. Una testimonianza di come quella grande capacità di pensare abbia prodotto risultati che vediamo anche oggi: la premier è donna, la leader dell’opposizione è donna e un terzo della parlamentari sono donne. Questo lo si deve anche a donne come Anna che ha speso gran parte della sua vita per questo e a 100 anni dalla sua morte la fiammella è ancora accesa”. Lo ha detto Lia Quartapelle in una conferenza stampa oggi alla Camera suk podcast dedicato a Anna Kuliscioff, realizzato insieme a Chora e al momento ascoltato da 40mila persone.
“Per me -aggiunge Quartapelle- è anche un modo per tenere viva una lunga tradizione quella socialista e le tante cose che le dobbiamo. Quelle idee sono ancora qui tra noi. Il mio partito si dice socialista in Europa ma fa fatica a recuperare quella tradizione in Italia e invece ha senso farlo anche per ritrovare quelle che siamo. Soprattutto ora che nel mondo vediamo nuvole scure venire anche da dove mai ci saremmo immaginati come gli Stati Uniti”.
Socialismo: Quartapelle, ‘Con gli occhi di Anna’ podcast su Kuliscioff, sue battaglie attuali’
