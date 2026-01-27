Un nuovo sviluppo nel lunghissimo iter per la messa in funzione del nuovo serbatoio di via Toppa, a San Giorgio del Sannio.

Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Ricci: “L’Alto Calore, a seguito delle numerose richieste giunte dal Comune di San Giorgio del Sannio, ha autorizzato, con decorrenza la giornata odierna (ieri per chi legge ndr), l’avvio delle operazioni di riempimento del serbatoio idrico in località Toppa, nella misura di 1,001/s, al fine di consentire l’esecuzione delle prove necessarie al collaudo e alla successiva messa in esercizio dell’opera.

Alto Calore rende che ciò si è reso possibile essendosi superata l’emergenza idrica che, nei mesi precedenti, aveva reso impossibile garantire portate aggiuntive senza pregiudicare la regolare distribuzione idropotabile sul territorio”.