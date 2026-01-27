Due liste per il consiglio il 28 febbraio, ma tutti uniti su un’unica candidatura a presidente, espressione di una coalizione fra tutti coloro che si considerano alternativi a Noi di centro. In buona sostanza, il centrodestra condivide l’idea lanciata dal capogruppo dem alla Rocca dei rettori, nonché sindaco di Foiano, Giuseppe Ruggiero, che ha proposto di unire tutte le forze politiche non sintetizzate con la politica mastelliana.

Del resto, qualche settimana fa, sia il senatore Domenico Matera leader di Fratelli d’Italia, che il deputato forzista Francesco Rubano, si erano espressi in tale direzione: “L’idea è favorire un percorso comune tra forze politiche, civiche e amministrative che condividano un obiettivo semplice ma ambizioso: rimettere al centro l’interesse collettivo e restituire dignità all’azione pubblica”.

