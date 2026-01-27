Milano: poliziotto, ‘lui ha estratto l’arma e mirato, io ho sparato alla sagoma’ (2)

(Adnkronos) – In Procura si attendono tutti gli atti degli interrogatori per formalizzare l’iscrizione per omicidio volontario. Da quanto si apprende la versione dell’indagato (che vestiva abiti civili perché impegnato in un controllo anti spaccio) viene confermata dal collega che era con lui e dagli altri quattro poliziotti presenti all’accaduto. Sostiene di non aver visto nulla, invece, lo straniero che era stato arrestato poco prima e che sarebbe stato amico della vittima. Il 28enne su cui al più presto sarà eseguita l’autopsia aveva con sé della droga.