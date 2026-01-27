McDonald’s al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristoranti

Roma, 27 gen. – (Adnkronos) – Otto tonnellate di miele d’acacia biologico italiano saranno distribuite negli oltre 800 ristoranti McDonald’s su tutto il territorio nazionale nei prossimi 12 mesi. L’iniziativa è stata presentata nell’ambito dell’incontro “Alleanza per le Api”, promosso da Fondazione Qualivita e Fai –Federazione Apicoltori Italiani, tenutosi presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, del Presidente Senatore Luca De Carlo, del Senatore Guido Liris, del Senatore Etelwardo Sigismondi, di Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori Italiani (Fai), di Mauro Rosati, Direttore Generale di Qualivita, e di Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia.

Il progetto prevede l’acquisto e la distribuzione da parte di McDonald’s di 2 milioni di bustine di miele d’acacia biologico italiano nei prossimi 12 mesi a sostegno della filiera apistica. Questa azione sarà rafforzata da una campagna di comunicazione che coinvolgerà i ristoranti McDonald’s, i canali social e i principali media nazionali, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sul valore del miele italiano biologico e del ruolo delle api nel nostro ecosistema.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con Fondazione Qualivita a sostegno delle filiere agroalimentari italiane in difficoltà. Un impegno che ha visto come primi passi l’accordo con la filiera del Pomodoro di Pachino Igp e il supporto al Consorzio di Tutela della Pera dell’Emilia-Romagna Igp, e che oggi prosegue con la valorizzazione del miele biologico italiano. Sono inoltre intervenuti Mario Burlon, Consorzio di tutela Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop, Emilio Ballinari, Presidente Cqmv Miele Varesino Dop, e Giuseppe Lucano, Direttore Marketing del Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana Dop.

“Da tempo abbiamo scelto di essere al fianco delle eccellenze italiane, di metterci in ascolto delle necessità del territorio, di agire concretamente per sostenere prodotti che raccontano una storia di qualità, cura, tradizione, specie quando affrontano momenti particolarmente sfidanti. Come negli ultimi anni sono nati l’accordo con la filiera del Pomodoro di Pachino Igp e con il Consorzio di Tutela della Pera dell’Emilia-Romagna Igp, oggi sosteniamo il miele italiano”, ha sottolineato Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia.

“Con questa alleanza vogliamo raggiungere un duplice obiettivo: sensibilizzare i nostri 1,2 milioni di clienti giornalieri – molti dei quali giovani – sul valore del miele italiano e della tutela delle api, e sostenere concretamente una filiera fatta di piccole realtà che custodiscono saperi e tradizione. Il McCafé, tra i nostri spazi quello che più di ogni altro incarna le abitudini italiane della colazione, diventa il luogo ideale per promuovere un’alternativa naturale e sostenibile come il miele”.

“Il percorso visionario della nostra organizzazione, storicamente impegnata nella tutela delle api e nella valorizzazione del miele italiano, trova oggi il suo miglior coronamento: ci affiancano nuovi alleati che non esitano a condividere i nostri obiettivi più ambiziosi. Questa iniziativa rappresenta infatti una concreta opportunità a favore della filiera del miele nazionale: apre scenari innovativi e capaci di restituire slancio in una fase di forte criticità. La sfida è ora quella di un consolidamento e di una prosecuzione lungo la strada intrapresa”, ha detto Raffaele Cirone, Presidente nazionale della Federazione Apicoltori Italiani.