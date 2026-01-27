Lollobrigida: “Il miele nei McDonald’s fa conoscere prodotto identitario ai giovani”

64

Roma, 27 gen. – (Adnkronos) – Far conoscere il miele come prodotto identitario, in un luogo frequentato quotidianamente da tanti ragazzi significa accrescere la consapevolezza delle nostre tradizioni produttive. Promuovere un prodotto sano e di alta qualità sostiene la filiera apistica nazionale e aiuta a tutelare le api, essenziali per l’equilibrio degli ecosistemi e per la produttività agricola. Questa iniziativa ha dunque un doppio valore, è un’opportunità concreta per i nostri apicoltori che vedono valorizzato il proprio lavoro ed è anche un investimento culturale rivolto alle giovani generazioniE’ quanto ha affermato il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione della iniziativa che introduce il miele biologico italiano negli oltre 800 ristoranti di McDonald’s Italia al Masaf.

articolo precedenteMcDonald’s al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristoranti
prossimo articoloBurlon (Cons. miele Dolomiti Bellunesi Dop): “Nostro miele naturalmente bio”

articoli collegatidagli autori