Iran: Provenzano, ‘notizie inquietanti, alzare pressione e agevolare chi è costretto a fuggire’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Continuano ad arrivare notizie sempre più inquietanti da Teheran. Ribadiamo la nostra solidarietà al coraggioso popolo iraniano, che si sta battendo per un Iran libero in cui prevalgano i diritti umani universali, l’uguaglianza, la piena sovranità democratica, senza interferenze esterne”. Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico.

“Bisogna tenere alta la massima pressione internazionale per fermare il massacro e chiedere la liberazione dei detenuti politici e dei manifestanti. Noi sosteniamo da tempo la designazione dei Guardiani della Rivoluzione come organizzazione terrorista, in linea con i numerosi pronunciamenti del Parlamento europeo, soprattutto la recente importante risoluzione del 22 gennaio”.

“Chiediamo al governo anche di assicurare un impegno pieno per aiutare concretamente la popolazione iraniana, a cominciare dall’assistenza tecnica e finanziaria per la società civile e dall’agevolazione delle procedure in materia di visti e asilo per le persone costrette a fuggire dall’Iran, come ad esempio i sindacalisti, gli attivisti per i diritti umani e delle donne, i giornalisti, i rappresentanti delle minoranze”.