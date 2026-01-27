Groenlandia: Bonaccini, ‘incontrato danese Schaldemose, interverrà a evento Napoli’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La Groenlandia è Europa. Questa mattina ho incontrato la collega danese Christel Schaldemose, Vicepresidente del Parlamento europeo. Un confronto importante sulle prospettive delle forze riformiste europee, e un bilancio sulla presidenza danese appena conclusa, che ha portato risultati concreti come il nuovo Regolamento contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, di cui sono stato relatore. E sulle minacce di Trump di annettere la Groenlandia. La risposta dell’Unione europea deve essere una sola: la sovranità e l’integrità territoriale non sono in vendita”. Così Stefano Bonaccini del Pd.

“I popoli non si comprano e i confini non si negoziano a colpi di potere: per questo la compattezza dell’Unione Europea è necessaria per fermare derive autoritarie. Christel Schaldemose si collegherà e interverrà in diretta, sabato prossimo, al’iniziativa di Energia Popolare che organizziamo a Napoli, presente anche la segretaria Elly Schlein, per indicare alcune idee che possano servire al Partito Democratico per battere le destre nel 2027. Ma ovviamente terremo vivo lo sguardo anche sull’attualità internazionale”.