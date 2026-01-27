Come da attese, bisognerà ancora attendere per conoscere i tempi per la riapertura al traffico della strada provinciale 12, chiusa domenica mattina in seguito a una frana. Una grossa porzione della scarpata a monte dell’arteria, lo ricordiamo, è venuta giù e ha invaso la carreggiata tra i bivi di Pagliara e Bagnara, senza procurare danni ad alcuno.

Auto e moto possono agevolmente bypassare il punto dove si è verificato lo smottamento, utilizzando stradine secondarie, mentre i mezzi pesanti che viaggiano da e verso Avellino hanno optato per la provinciale “parallela” che da Benevento conduce a Ceppaloni e si ricongiunte poi alla 18 poco prima dello stretto di Barba.

