Ne abbiamo già in altre circostanze discusso. Ma, con tutta evidenza, i risultati non sono stati fruttuosi. Lungo il braccio della Fondovalle Isclero che collega la rotonda in zona Campizze di Rotondi con la zona delle Tre Masserie di Moiano continua a regnare la creatività da parte degli automobilisti. Una creatività che si esprime in una interpretazione molto libera e fantasiosa nell’uso degli svincoli. Praticamente, spesso e volentieri si sfruttano le rampe di ingresso o di uscita per immettersi sulla corsia opposta. A titolo del tutto esemplare, la corsia che entra sulla Fondovalle dall’accesso di Bucciano centro viene utilizzata anche per dirigersi verso l’Appia e non solo, come dovrebbe correttamente essere, per andare verso Sant’Agata de’ Goti e Frasso Telesino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia