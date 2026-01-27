Successo solo parziale per la procedura indetta dall’Asl Benevento per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici di disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, aveva come obiettivo l’assegnazione al Distretto Alto Sannio Fortore di tre specialisti: partito la scorsa primavera, è adesso pervenuto a un esito quasi definitivo, attraverso la pubblicazione della graduatoria dei concorrenti ritenuti in possesso di titoli tali da consentire l’assunzione.

