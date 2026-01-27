Costerà una bella somma ai cittadini la “comunicazione istituzionale e ambientale dell’Ente d’Ambito Ato Rifiuti Benevento”, che ha deciso di affidare il servizio a Sannio Europa. La determina adottata dal direttore generale Massimo Romito fissa in 109.800 euro l’importo da riconoscere all’azienda partecipata della Provincia, che non ha vinto una gara poiché l’Eda (Ente d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) si è avvalso dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che statuisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

