Nell’ambito delle azioni strategiche finalizzate all’attuazione a livello territoriale del piano di gestione del sito Unesco della ‘Via Appia – Regina Viarum’, ieri la sala consiliare di Palazzo Mosti a Benevento ha ospitato l’insediamento del Coordinamento ‘Campania 2 – Territori dei Sannio e dell’Irpinia’, costituito lo scorso 9 dicembre con la firma del protocollo sottoscritto dai 14 Comuni delle Province di Benevento e di Avellino, inseriti nell’atto formale di iscrizione del sito nel patrimonio mondiale dell’umanità.

