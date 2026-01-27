C’era da aspettarselo e del resto ogni azione di dimensionamento scolastico comparta un contraccolpo che non può che essere percepito come un maglio dalle comunità scolastiche che ne sono coinvolte.

C’è forte malcontento da parte della comunità scolastica del Comprensivo ‘Sant’Angelo a Sasso’ rispetto la proposta di aggregazione con l’Istituto ‘Moscati’.

Una scuola basata in zona Mellusi, l’altra al rione Ferrovia, si unirebbero in un unico polo scolatico. La proposta, secondo la comunità della Sant’Angelo a Sasso, ieri riunita in un’assemblea straordinaria, sarebbe foriera di una realtà troppo grande e complessa per una gestione apicale unitaria, vale a dire una sola dirigenza e un solo Dsga.

