Tv: Corona ricorre contro stop Falsissimo, la difesa ‘In Italia non esiste la censura’

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – Fabrizio Corona presenterà ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale civile di Milano che, tra l’altro, blocca la messa in onda della puntata di ‘Falsissimo’, l’ultima su Alfonso Signorini, prevista stasera lunedì 26 gennaio. “Ovviamente faremo ricorso” si limita a dire l’avvocato Ivano Chiesa, impegnato in un’udienza.

“Non esiste in Italia la censura, non esiste la possibilità di inibire a nessuno di noi la possibilità di dire quello che vuole, non c’è. Tu puoi intervenire dopo, se ti ho offeso tu mi quereli, ma non è che se pensi che siccome domani ti offenderò ancora mi impedisci di parlare…perché non siamo in Russia” aveva di recente spiegato il legale.