Lo scorso giugno abbiamo parlato del progetto ‘Nuova casa delle p’arti’, candidato al bando ‘Ecosistemi culturali al Sud Italia’ di Fondazione Cassa depositi e prestiti e Fondazione con il Sud.

L’idea di fare dell’ex Comune di San Giorgio del Sannio un polo culturale – presentata dalla cooperativa Social lab 76 in partenariato col Comune e altri attori – è risultata una delle cinque proposte selezionate in tutto il centro-sud, unica in Campania, beneficiaria di un finanziamento di 442mila euro.

