Milano-Cortina: Maran (Pd), ‘inaccettabile presenza Ice, governo smentisca’

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “In queste ore circola l’ipotesi che agenti dell’Ice possano accompagnare la delegazione Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le parole di Piantedosi e Fontana aprono in maniera preoccupante alla loro presenza. Proprio per questo va detto con forza: se fosse vero, sarebbe inaccettabile”. Così l’europarlamentare Pd-S&D Pierfrancesco Maran in una nota. “L’Italia non può ospitare, in un evento che parla di pace e sport, apparati noti per pratiche violente, omicidi e violazioni costanti dei diritti umani. Serve subito una smentita chiara e inequivocabile da parte del Governo”, conclude Maran.