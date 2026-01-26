Maltempo: Siracusano, ‘da Governo decisione tempestiva e concreta’

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Il Governo, a seguito della convocazione straordinaria del Consiglio dei ministri, tenutosi oggi pomeriggio, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente colpite nella scorsa settimana dalla furia del ciclone Harry. Una tempesta di eccezionale violenza che ha lasciato dietro di sé distruzione, devastazione e danni ingentissimi, colpendo territori e comunità, cittadini, ma anche imprese e attività produttive, mettendo in ginocchio intere aree del Mezzogiorno. Con questa decisione il Governo stanzia immediatamente 100 milioni di euro a favore delle Regioni interessate per garantire le prime risposte urgenti, i primi ristori, e gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori. La ricognizione dei danni proseguirà nelle prossime settimane e, sulla base delle esigenze che emergeranno, verranno stanziate ulteriori risorse. Il Governo è e sarà al fianco delle comunità colpite da questa ondata di maltempo: lo ha dimostrato sin dalle prime ore successive al disastro e lo conferma oggi con una decisione tempestiva e concreta, per sostenere cittadini, lavoratori e imprese e accompagnare i territori nel percorso di ricostruzione e ripartenza”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.