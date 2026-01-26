Iran: Magi, ‘tenere alta attenzione, bene Tajani su pasdaran in lista terroristi’

62

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “A distanza di una decina di una giorni dall’inizio del massacro in Iran da parte del regime, si parla di decine di migliaia di vittime. L’attezione dell’opinione pubblica è stata poco sollecitata anche per la mancanza di immagini e quelle che stanno arrivando sono terribili. Una repressione che continua e noi vogliamo continuare a dare voci ai dissidenti iraniani”. Lo ha detto Riccardo Magi in una conferenza stampa alla Camera sulla situazione in Iran con Benedetto Della Vedova e Filippo Sensi e Cecilia D’Elia del Pd. Durante la conferenza stampa testimonianze e anche foto e video delle uccisioni in Iran ed è stato sottolineato positivamente l’impegno del ministro Antonio Tajani sull’inserimento dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche.

articolo precedenteUn giovane su tre ipofertile, in UniCamillus programma prevenzione infertilità
prossimo articoloUn giovane su tre ipofertile, in UniCamillus programma prevenzione infertilità

articoli collegatidagli autori