Il Pd è donna. Il rilancio dei dem sanniti è affidato soprattutto a due rappresentanti del gentil sesso. Dopo Filomena Marcantonio, che dal 7 febbraio, data del congresso provinciale, essendo l’unica candidata proverà a tirare fuori il partito dalle insidiose secche di un quarto posto riportato alle regionali novembrine, ecco Rosa Razzano al vertice del Pd cittadino. Ieri pomeriggio, la sua elezione pressoché unanime con 332 voti su 331 votanti (9 le schede bianche) e, con lei, i 24 componenti del direttivo. 2 in più i votanti per il congresso provinciale: i democrat della città sono quasi tutti con Marcantonio che, su 333 voti espressi, ne ha ottenuti 313 mentre le schede bianche sono salite a 20.

“Il Partito Democratico di Benevento rilancia il proprio impegno nella città con una visione politica fondata su responsabilità, partecipazione e concretezza – ha dichiarato la neo segretaria appena proclamata -. Il Pd intende essere il perno di un rinnovato campo di centrosinistra e progressista, aperto al dialogo con le energie civiche, associative e culturali del territorio. Il confronto congressuale rappresenta un’occasione per riflettere sul percorso del Partito e rafforzarne la presenza politica e sociale in città. Lavoro, salari, diritti e coesione sociale tornano al centro dell’agenda del PD, attraverso iniziative concrete e un confronto stabile con le organizzazioni sindacali”. Per Rosa Razzano, che ha ringraziato la segreteria cittadina per il lavoro svolto, la cultura è una leva strategica di sviluppo e inclusione per Benevento, mentre la partecipazione democratica e l’ascolto reale dei cittadini restano elementi essenziali dell’azione politica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia