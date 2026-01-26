Dr: rinnova accordo con Chery, per cinesi sbarco in Italia con gamma e rete autonoma

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Si conferma la collaborazione fra DR Automobiles Groupe e il gruppo cinese Chery che però si prepara all’ingresso del proprio marchio nel mercato italiano con un portafoglio di modelli diversi attraverso una rete dedicata di nuova costituzione. E’ il senso del nuovo accordo di cooperazione firmato fra il gruppo fondato da Massimo Di Risio e il colosso cinese che progetta e assemblea parte della gamma adattata in Italia e commercializzata da DR. L’intesa – si sottolinea in una nota – “rinnova e rafforza una partnership strategica in essere da oltre due decenni” e “conferma che Chery continuerà a fornire modelli selezionati a DR Automobiles Groupe, che saranno commercializzati con i marchi DR”.

“Grazie a questo accordo rinnovato, DR Automobiles Groupe e Chery – continua la nota – continueranno a concentrarsi sul miglioramento dell’eccellenza dei prodotti, sul rafforzamento della loro offerta competitiva e sulla creazione di un valore sempre maggiore per i clienti”.

“L’accordo consentirà inoltre a ciascuna delle due società di esplorare autonomamente ulteriori opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano, nello spirito di reciproco rispetto, trasparenza e leale concorrenza che da sempre – conclude il documento – caratterizza il rapporto tra DR Automobiles e Chery”.