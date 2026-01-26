Nominata la commissione di collaudo per il cantiere Pnrr alla diga di Campolattaro.

Fanno parte dell’organismo l’ingegnere Rinaldo Murano di Opere del Mit, nel ruolo di presidente della Commissione di collaudo tecnico amministrativa in corso d’opera; l’ingegnere Dario Gentile, della Direzione generale Mobilità della Regione Campania; e l’ingegnere Roberta Santaniello, dell’Ufficio speciale Opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania.

