Un 68enne in ospedale, in pericolo di vita. E un 37enne tratto in arresto. E’ il drammatico epilogo di un aggressione consumata in strada, a Benevento.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento hanno mosso gravi contestazioni nei confronti di A.M., 37 anni: l’uomo avrebbe pestato l’anziano con calci e pugni, anche quando la vittima è crollato al suolo. Quello che per il momento è reato di lesioni personali gravissime potrebbe essere riqualificato in tentato omicidio, vista la gravità della situazione per il 68enne, che versa in coma e che dopo un primo intervento di urgenza potrebbe essere sottoposto ad un secondo intervento.

