Sono tre le cittadinanze onorarie che il Consiglio Comunale di Baselice ha conferito nell’ultima seduta. Il Sindaco Massimo Maddalena ha annunciato durante la seduta che sarebbero state conferite le cittadinanze onorarie a persone che si sono distinte per la promozione e la valorizzazione del territorio di Baselice. A ricevere il riconoscimento il dottor Fernando Pettorossi, il signor Luigi De Benedictis e il signor Biagio D’Andrea.

