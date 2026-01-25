Usa: mezzo milione di persone senza elettricità e 10mila voli cancellati causa tempesta

Washington, 25 gen. (Adnkronos) – Oltre 500.000 passeggeri negli Stati Uniti senza elettricità e si prevede che oggi più di 9.600 voli saranno cancellati in vista di una mostruosa tempesta invernale che minaccia di paralizzare gli stati orientali del Paese con forti nevicate. I meteorologi hanno previsto che neve, nevischio, pioggia gelata e temperature pericolosamente rigide colpiranno i due terzi orientali del Paese oggi e per tutta la settimana.

Definendo le tempeste “storiche”, ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato le lo stato di emergenza federale per gli stati della Carolina del Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virginia Occidentale. Diciassette stati e il Distretto di Columbia hanno dichiarato l’emergenza meteorologica, ha affermato il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

Il numero di interruzioni ha continuato ad aumentare. Alle 7,23 (Eastern Time), oltre 500.000 clienti statunitensi erano senza elettricità, secondo PowerOutage.us, con oltre 100.000 in Mississippi, Texas e Tennessee. Tra gli altri stati interessati figurano Louisiana e Nuovo Messico. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware, sono stati cancellati più di 9.600 voli statunitensi previsti per oggi.