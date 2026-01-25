Usa: capo pattuglia di frontiera, ‘agente ha sparato colpi difensivi contro Pretti’

Washington, 25 gen.(Adnkronos) – Gli agenti stavano conducendo un'”operazione mirata” a Minneapolis contro Jose Huerta-Chuma, ritenuto un clandestino. “Durante questa operazione, un individuo si è avvicinato agli agenti della polizia di frontiera statunitense con una pistola semiautomatica calibro 9 mm. Gli agenti hanno tentato di disarmarlo, ma lui ha opposto una violenta resistenza”. Lo ha detto Greg Bovino, a capo della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti, parlando dell’agente che ha commesso la sparatoria mortale contro Alex Pretti, aggiungendo che un agente ha sparato quelli ha definito “colpi difensivi”.

Bovino, che in precedenza era stato accusato da un giudice di aver mentito, ha affermato che l’agente coinvolto nella sparatoria era “altamente addestrato e prestava servizio come agente di pattuglia di frontiera da otto anni”. “Questo è solo l’ultimo attacco alle forze dell’ordine. In tutto il Paese, uomini e donne del DHS [Dipartimento per la Sicurezza Interna] sono stati aggrediti e colpiti”, ha affermato Bovino.