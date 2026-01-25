Ucraina: Zelensky, ‘necessari maggiori sistemi difesa aerea’

Kiev, 25 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati un maggiore supporto per la difesa aerea, dopo che centinaia di edifici a Kiev sono rimasti senza riscaldamento per il secondo giorno dopo gli attacchi russi. La Russia ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine durante i quasi quattro anni di guerra, ma Kiev afferma che questo inverno è stato il più duro, con centinaia di droni e missili russi che hanno sopraffatto le difese aeree durante gelate particolarmente intense. “Solo questa settimana, i russi hanno lanciato più di 1.700 droni d’attacco, più di 1.380 bombe aeree guidate e 69 missili di vario tipo”, ha affermato il presidente al suo arrivo a Vilnius.

“Ecco perché ogni giorno sono necessari missili per i sistemi di difesa aerea e continuiamo a collaborare con gli Stati Uniti e l’Europa per garantire una maggiore protezione dei nostri cieli”, ha aggiunto Zelensky. I bombardamenti russi hanno colpito Kiev in modo particolarmente duro, costringendo mezzo milione di persone a evacuare. “Attualmente a Kiev ci sono 1.676 grattacieli senza riscaldamento dopo l’attacco nemico alla città di Kiev del 24 gennaio”, ha affermato il sindaco Vitali Klitschko.