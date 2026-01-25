Ucraina: Zelensky, ‘con Nauseda parlato di sostegno energetico e difesa aerea’

Vilnius, 25 gen. (Adnkronos) – Il sostegno al sistema energetico ucraino e alla difesa aerea del Paese sono i temi al centro dell’incontro a Vilnius fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo dello Stato lituano Gitanas Nauseda. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, aggiungendo che la Lituania prevede di fornire alle città e alle comunità ucraine quasi 100 generatori, dopo che i raid russi hanno lasciato migliaia di ucraini senza riscaldamento, elettricità e acqua, e oltre 1.600 edifici residenziali a Kiev sono ancora senza riscaldamento.

Zelenky e Nauseda hanno discusso inoltre di cooperazione militare, progetti di difesa congiunti e della proposta della Lituania di lanciare una piattaforma per l’esportazione di armi a Vilnius, del sostegno all’iniziativa PURL (Prioritized Ukraine Requirements List ) e della cooperazione nell’ambito dell’azione di sicurezza per l’Europa ( SAFE ). L’iniziativa PURL, lanciata nell’agosto 2025, consente ai membri della NATO di acquistare armamenti statunitensi avanzati per l’Ucraina. SAFE è uno strumento di prestito dell’UE volto a rafforzare l’industria della difesa del continente finanziando l’acquisto di armi per i paesi idonei.

Il presidente polacco Karol Nawrocki si unirà ai suoi omologhi nel formato del Triangolo di Lublino (una piattaforma di cooperazione istituita nel 2020 da Lituania, Polonia e Ucraina). “Oggi a Vilnius ci stiamo coordinando con i nostri partner nella regione, Lituania e Polonia. Stiamo lavorando con ogni leader per rafforzare l’Ucraina. Tutti devono comprendere chiaramente la minaccia proveniente dalla Russia, e sono le nostre nazioni a capirlo meglio”, ha affermato Zelensky.