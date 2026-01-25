Mo: Idf, ‘demolito tunnel di Hamas a Gaza lungo 4 chilometri’

Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos) – Un tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale è stato demolito dagli ingegneri militari. Lo ha riferito l’Idf, secondo cui il tunnel era lungo quattro chilometri, conteneva armi e comprendeva diverse stanze in cui avrebbero alloggiato gli agenti. I lavori di demolizione sono iniziati un anno fa e sono stati completati nei giorni scorsi, afferma l’esercito.

Inoltre, le Idf affermano che, dopo lo scontro a fuoco della scorsa settimana con agenti terroristici a Rafah, durante il quale sono stati uccisi sei uomini armati, le truppe hanno rinvenuto equipaggiamento militare, opuscoli di istruzioni per la fabbricazione di bombe e almeno un ordigno esplosivo nella zona. In un’altra località di Rafah, l’esercito afferma che le truppe hanno trovato cinque lanciarazzi in disuso.