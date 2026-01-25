Mo: Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere della riapertura valico Rafah

Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio di sicurezza israeliano si riunirà questa mattina per discutere del valico di frontiera di Rafah a Gaza, in seguito all’annuncio fatto giovedì secondo cui il varco sarebbe stato riaperto in entrambe le direzioni. La riunione fa seguito alle critiche israeliane per la pressione degli Stati Uniti per l’apertura del valico tra Gaza e l’Egitto. Giovedì, Ali Shaath, commissario capo di un comitato tecnico palestinese di recente costituzione destinato a gestire Gaza, aveva annunciato l’apertura del valico.