“San Giorgio del Sannio è ancora una volta esclusa dai finanziamenti destinati alla videosorveglianza. Un’esclusione che non può essere liquidata come una casualità, ma che certifica il fallimento dell’azione amministrativa della maggioranza comunale, incapace di trasformare gli annunci elettorali in politiche concrete”. All’indomani della pubblicazione dell’elenco dei Comuni beneficiari dei fondi per le telecamere, a San Giorgio del Sannio il gruppo di opposizione torna a picchiare su un tasto già oggetto di contesa con la squadra Ricci. Il Comune non compare nell’elenco dei finanziati con le risorse del Poc legalità, che annovera invece diversi centri della provincia sannita.
