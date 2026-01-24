Usa: Schlein, ‘proporre Nobel pace a Trump con quello che fa Ice ci fa scivolare in basso’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Ieri abbiamo sentito la premier proporre il Premio Nobel per la pace proprio al presidente americano Trump. L’ha fatto nei giorni in cui il presidente Trump ha mandato un’agenzia federale armata nelle strade di Minneapolis, dove qualche settimana fa l’abuso della forza da parte dell’Ice ha ucciso una donna, una madre di famiglia, una madre di tre figli, una poetessa che non aveva fatto nulla e chiaramente non faceva nessuna minaccia. Ma proprio in questi giorni abbiamo visto la stessa Ice arrestare un bambino di 5 anni, dopo averlo portato davanti alla porta di casa per usarlo come esca e far uscire da arrestare anche la madre. Ora ci rendiamo conto di quello che sta accadendo? E davvero un grande Paese come l’Italia deve proporre oggi il Nobel per la pace per il Presidente degli Stati Uniti che sta facendo queste cose? Ecco, io credo che la nostra Italia non meriti di scivolare così in basso”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Sutri, in provincia di Viterbo, ad una commemorazione di David Sassoli.