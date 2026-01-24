Monetine per parcheggiare sulle strisce blu? Tempi superati. La Giunta comunale di Sant’Agata de’ Goti dispone di aggiornare in chiave moderna le modalità di pagamento dei posteggi.
In tal senso la deliberazione dell’esecutivo Piccoli con atto numero 5 dello scorso 15 Gennaio. Con la medesima deliberazione, nel dettaglio, si prevede “di dare indirizzo al Responsabile dell’area Polizia municipale affinché avvii le procedure per attivare, sulle aree del territorio comunale già destinate alla sosta e al parcheggio a pagamento, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione comunale, una ulteriore modalità di gestione del servizio di sosta a pagamento, mediante dispositivi elettronici o sistemi di telefonia mobile”.
