“Gli iscritti al Circolo PD di Molinara, riuniti per l’elezione del Segretario di Circolo e per quella del nuovo Segretario Provinciale, votazione svoltasi nella Sala Consiliare domenica 18 gennaio alle 10, dopo un’attenta e proficua discussione, decidono all’unanimità di votare scheda bianca sul nome dell’unico candidato alla carica di Segretario Provinciale. Questa presa di posizione vuole essere una forma di protesta legittima e democratica, che non riguarda il nome e la persona di Filomena Marcantonio, unica candidata alla carica di Segretario Provinciale di Benevento. Vuole invece essere una delegittimazione delle modalità con cui si è arrivati alla candidatura della Marcantonio, metodi per nulla trasparenti che non hanno tenuto in considerazione i Circoli territoriali ed i propri iscritti che sono l’espressione più alta di partecipazione democratica di questo partito”.

