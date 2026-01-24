Con sentenza pronunciata ieri, il Collegio del Tribunale di Benevento, presieduto dal dottor Pezza, ha assolto S.D.L., 22 anni, di Benevento, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, con la formula “per non aver commesso il fatto”.

Il procedimento riguardava fatti risalenti all’ottobre 2022, in relazione ai quali all’imputato era stato contestato il reato di rapina ai danni della biglietteria della stazione di Porta Rufina, con asserita sottrazione di 350 euro e biglietti ferroviari, nonché una presunta colluttazione con il dipendente dell’esercizio.

