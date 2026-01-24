Iran: media, ‘Khamenei trasferito in un rifugio speciale’**

Teheran, 24 gen. (Adnkronos) – La Guida Suprema Ali Khamenei “si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran. Lo rende noto il sito di notizie “Iran International”, associato all’opposizione in Iran, dopo che funzionari militari e di sicurezza hanno affermato che c’è un rischio maggiore di un possibile attacco da parte degli Stati Uniti”. Il rapporto afferma che uno dei suoi figli, Masoud Khamenei, “ha assunto la gestione quotidiana dell’ufficio della Guida e funge da principale canale di comunicazione con gli organi esecutivi del governo”.