Il Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Daniela Martino, ha assolto M. M., 38 anni di Arpaia, imputata del reato di violenza privata e lesioni personali dolose aggravate.

In particolare M. M., nella qualità di vicedirettrice di un noto supermercato, con più azioni, anche in tempi diversi, ricorrendo a violenza e minaccia, avrebbe costretto la persona offesa ad uscire dal supermercato.

