Un dato non brillante, tutt’altro, quello del beneventano per quanto concerne aperture e chiusure imprese nel corso del 2025: 1.348 le imprese iscritte e 1.309 le cancellate. Solo 39 unità in più per un incremento dello 0,12 per cento. Un incremento da osservare con la lente di ingrandimento, inferiore alla media nazionale e a quella regionale. In Campania va peggio solo l’Irpinia, con un parametro crescita dello 0,11 per cento, con 1.891 aperture e 1.843 chiusure e solo 48 unità aziendali in più. Dati che sembrano indicare aggravamento crisi aree interne.

