L’obiettivo minimo è quello di lasciare intatti i rapporti di forza del campionato. La speranza è che un’eventuale vittoria nel match di questo pomeriggio con il Siracusa possa dare al Benevento la possibilità di iniziare a mettere un margine con la concorrente più agguerrita, vale a dire il Catania che domani pomeriggio ospiterà il Cosenza. Ed è per questo che, al netto di banalità e scaramanzie, per la Strega non può esserci risultato diverso dal successo se vuole realmente rafforzare la propria leadership e dare un’altra accelerata alla propria marcia spedita. Di fronte ci sarà un avversario ben organizzato, guidato da uno degli allenatori più interessanti della categoria, ma quanto a valori tecnici tra le due squadre resta un abisso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia