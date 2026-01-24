Schiarita sul caso dimensionamento scolastico con le autonomie nei Comuni del territorio provinciale salvaguardate con scelta della Regione e una prima presa atto da parte degli esponenti istituzionali del territorio con diverso inquadramento del percorso che ha portato a questo risultato.

“L’assessore regionale all’Istruzione Morniroli ci ha comunicato che nel Piano regionale sul dimensionamento scolastico della Regione Campania sono state accolte le nostre proposte e pertanto sono state salvaguardate e pienamente tutelate le identità e le autonomie scolastiche della provincia di Benevento”, così il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Ndc Pellegrino Mastella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia