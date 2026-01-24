Non figurava all’ordine del giorno, in quanto la questione del servizio civile è calendarizzata per lunedì, ma in ogni caso c’è stata bagarre sul punto anche all’interno della stessa maggioranza. Durissimo il battibecco tra Rosario Guerra e Gigi Scarinzi.

Il presidente ha lamentato di essere stato assillato l’altro ieri da tutte le parti tramite telefonate e messaggi, con la richiesta di convocare la commissione e, a chi reclamava di poter visionare la documentazione inerente le sanzioni comminate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ha revocato il finanziamento di due progetti, ha eccepito che il presidente della commissione non è tenuto, basta richiedere gli atti al segretario e in ogni caso, la relazione del Dipartimento Guerra l’ha fornita a tutti i componenti dell’organo. Ma, ciò che non è andato giù ad alcuni consiglieri, è stato il tentativo di sminuire quanto accaduto.

Certo, formalmente la sanzione amministrativa è a carico dell’Anci, ma per incongruenze non di altri Comuni, bensì di Benevento, precisamente “Comunità solidale 2025” e “RILANCI 2025” Campania. Inutile menare il can per l’aia, anche perché, è stato fatto rilevare a Guerra, sotto accusa non può essere certamente lui.

